Васильев: Россиянам нужно отказаться от участия в ОИ-2026 в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российским спортсменам нужно пропустить зимние Олимпийские игры-2026 года, если их допустят к соревнованиям только в нейтральном статусе.
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