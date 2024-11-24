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Васильев: Россиянам нужно отказаться от участия в ОИ-2026 в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российским спортсменам нужно пропустить зимние Олимпийские игры-2026 года, если их допустят к соревнованиям только в нейтральном статусе.

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