Правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта изменятся с 17 апреля 2025 года

Для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов с 17 апреля 2025 года вступят в силу изменения в расчете страховой премии при заключении (изменении) договора ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
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