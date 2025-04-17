Важные переговоры: Зеленский отправил делегацию на встречу с США в Париж

В Париже проходят переговоры с участием Андрея Ермака, Рустема Умерова и Андрея Сибиги. Встречи организованы с представителями США, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования на Украине.
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