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У берегов Чили найдены неизвестные виды существ

У берегов Чили найдены неизвестные виды существ

На экстремальной глубине Тихого океана у берегов Чили найдены новые виды живых существ. Ученые на борту исследовательского судна Falkor (too) Океанографического института Шмидта, отправили роботизированный подводный аппарат на глубину более 1524 метров для изучения биотопов морского дна.

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