Политика как он...
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Политика как она есть

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Сотрудница "Зенита" назвала бойцов "Эспаньола" на СВО "фашистами"

Сотрудница "Зенита" назвала бойцов "Эспаньола" на СВО "фашистами"

Сотрудница "Зенита" и РФС, Мария Александровна Измайлова, выдала: Для тех, кто не слышал, суть вопроса следующая.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Разогнать эту кормушку к едрене фене!   Давно уже нет  никакого &quot;Зенита&quot;, в составе  наёмники из-за бугра. Спорт должен быть народным и игроки только наши российские. А все эти дамочки примазавшиеся к спорту, пусть идут лесом, если не уважают солдат своей страны.
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11 час.
В К
На кол суку!
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11 час.
АБ
Алексей Белоусов
Если Вы имеете ввиду лесоповал, поддерживаю
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10 час.

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