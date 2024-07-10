Сотрудница "Зенита" назвала бойцов "Эспаньола" на СВО "фашистами"

Гарибян Сусанна

Разогнать эту кормушку к едрене фене! Давно уже нет никакого "Зенита", в составе наёмники из-за бугра. Спорт должен быть народным и игроки только наши российские. А все эти дамочки примазавшиеся к спорту, пусть идут лесом, если не уважают солдат своей страны.