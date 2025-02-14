Мерц намерен отказаться от НАТО и создать европейский оборонительный союз

Глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа Германии и Европе в будущем придется гарантировать собственную безопасность, и указал, что ЕС должен развиваться в направлении европейского оборонительного союза.