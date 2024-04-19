Границы городских районов появились в реестре административно-территориальных единиц и на кадастровой карте.

Фото nca.by12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районы в городах появились в реестре административно-территориальных и территориальных единиц и на публичной кадастровой карте, сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.
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