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Границы городских районов появились в реестре административно-территориальных единиц и на кадастровой карте.

Границы городских районов появились в реестре административно-территориальных единиц и на кадастровой карте.

Фото nca.by12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районы в городах появились в реестре административно-территориальных и территориальных единиц и на публичной кадастровой карте, сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.

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