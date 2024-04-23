«Пойдём сажать кукурузу». В Минэнерго анонсировали закат угольной промышленности Донбасса. Жители республики возмущены

Заместитель главы Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников в интервью газете «Ведомости» заявил, что работающие шахты в ДНР и ЛНР смогут продолжить деятельность в случае, если сохранят рентабельность без государственной поддержки.
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