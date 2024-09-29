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Сенатор Джабаров: власти должны проверить данные о ликвидации полковника ВС РФ

Сенатор Джабаров: власти должны проверить данные о ликвидации полковника ВС РФ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал власти проверить информацию о предполагаемой ликвидации подполковника ВС РФ Алексея Коломейцева украинской стороной.

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