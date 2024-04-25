ВС РФ продвигаются на Авдеевском направлении, уже вошли в Соловьёво

Военные телеграм-каналы сообщают, что при поддержке артиллерии и авиации 2-я армия группировки войск «Центр» вошла в Соловьёво и приступила к штурму села, в которое бежали потрепанные части ВСУ из Новобахмутовки.
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