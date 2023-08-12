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Кристиан Хорнер: «То, насколько «Ред Булл» оказался конкурентоспособнее на фоне соперников, стало для нас полной неожиданностью»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина сезона.

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