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«Спартак» разгромил СКА в первом матче полуфинальной серии. РОТЕНБЕРГ: Не надо искать козлов отпущения

«Спартак» разгромил СКА в первом матче полуфинальной серии. РОТЕНБЕРГ: Не надо искать козлов отпущения

Холодным душем, можно даже сказать ледяным, стал для питерских армейцев первый матч полуфинальной серии Западной конференции против «Спартака».

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