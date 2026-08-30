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Тульские новости

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В Киреевском районе Тульской области ищут владельца разбитой Audi A4

В Киреевском районе Тульской области ищут владельца разбитой Audi A4

Автомобиль Audi A4 лежит в кювете на дороге Липки - Бородинский уже не меньше трех дней, за это время машину начали разбирать на детали.

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