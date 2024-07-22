В Госдуме предложили тратить маткапитал на отечественные авто

В Госдуму внесут законопроект, которым предусматривается возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида.
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