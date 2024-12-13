ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной операции в секторе Газа, передает ТАСС. В результате удара по командному центру радикального движения ХАМАС, расположенного в школе «Аль-Хуррия» в городе Газа, был ликвидирован Аммар Далул, командир подразделения по производству оружия.
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