ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС в Газе

Политика как она есть

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной операции в секторе Газа, передает ТАСС. В результате удара по командному центру радикального движения ХАМАС, расположенного в школе «Аль-Хуррия» в городе Газа, был ликвидирован Аммар Далул, командир подразделения по производству оружия.