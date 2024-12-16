Выпускникам Поморья дали рекомендации по выполнению ЕГЭ в 2025 году

Опубликованные материалы могут использовать как школьники, так и учителя.На сайте центра оценки качества образования в разделе «Педагогам» представлены записи вебинаров председателей и заместителей председателей предметных комиссий, которые проверяют экзаменационные работы участников ОГЭ и ЕГЭ в Архангельской области.
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