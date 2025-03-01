В Крыму отреагировали на "украинский стиль дипломатии" Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. "Украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который хорошо описывается поговоркой о свинье за столом, не прошел в Белом доме и президент США Дональд Трамп не намерен его терпеть, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.