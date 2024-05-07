В Киргизии волонтеры «Бессмертного полка» взошли на пик имени Путина

Перед Днем Победы, 6 мая, группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на пик имени президента РФ Владимира Путина в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной Войне.
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