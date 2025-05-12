Европа хочет, но не может. Украина не получит нужной поддержки от союзников

Зажравшиеся и потерявшие всякую связь с действительностью руководители НАТО и Евросоюза последовательно ведут мир к новой мировой войне. Вместо давления на Украину с целью ее отказа от фашисткой идеологии, от геноцида гражданского населения, прекращения военных действий и гибели людей-продолжают поставки смертоносного оружия.

ВМ

Виктор Мальцев

ПУТИН ЖАЛЕЕТ ЧТО НАЧАЛ СВО ПОЗДНО, А ЧТО НАЗНАЧИЛ ШОЙГУ И ГЕРАСИМОВОГО -НЕТ? ИВАНОВА И ДРУГИХ КАЗНОКРАДОВ ОН НАЗНАЧИЛ ПО ХОДАТАЙСТВУ ШОЙГУ... . ЕЩЁ ИНТЕРЕСНО У ШОЙГУ ПРОПАЛО 8 ТРИЛЛИОНОВ ( ПО ЕГО ИМУЩЕСТВУ КОТОРОЕ У НЕГО ЕСТЬ И ЕГО СЕСТРЫ И ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ- ОН ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ) ИНТЕРЕСЕН И ДРУГОЙ ВОПРОС СУД ИВАНОВУ ПРИСУДИЛ ВЫПЛАТИТЬ 504 МИЛ. А СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛ. ВЫПЛАТИЛ НЕ ЗНАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НИ МИНФИН -КЛАСС