Настойчивое желание президента Трампа, которое заключается в том, чтобы США меньше тратились на обеспечение безопасности Европы, приведет к следующему: союзникам, которые сейчас изо всех сил пытаются вооружиться, придется ослабить военную поддержку Украины.
Европа хочет, но не может. Украина не получит нужной поддержки от союзников
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владимир
Зажравшиеся и потерявшие всякую связь с действительностью руководители НАТО и Евросоюза последовательно ведут мир к новой мировой войне. Вместо давления на Украину с целью ее отказа от фашисткой идеологии, от геноцида гражданского населения, прекращения военных действий и гибели людей-продолжают поставки смертоносного оружия.
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11 час.
ВМ
Виктор Мальцев
ПУТИН ЖАЛЕЕТ ЧТО НАЧАЛ СВО ПОЗДНО, А ЧТО НАЗНАЧИЛ ШОЙГУ И ГЕРАСИМОВОГО -НЕТ? ИВАНОВА И ДРУГИХ КАЗНОКРАДОВ ОН НАЗНАЧИЛ ПО ХОДАТАЙСТВУ ШОЙГУ... . ЕЩЁ ИНТЕРЕСНО У ШОЙГУ ПРОПАЛО 8 ТРИЛЛИОНОВ ( ПО ЕГО ИМУЩЕСТВУ КОТОРОЕ У НЕГО ЕСТЬ И ЕГО СЕСТРЫ И ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ- ОН ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ) ИНТЕРЕСЕН И ДРУГОЙ ВОПРОС СУД ИВАНОВУ ПРИСУДИЛ ВЫПЛАТИТЬ 504 МИЛ. А СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛ. ВЫПЛАТИЛ НЕ ЗНАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НИ МИНФИН -КЛАСС
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8 час.
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