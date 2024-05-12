Другие магазины поддержали Steam и возвращают PC-игрокам средства за Ghost of Tsushima – Sony останется без денегКак стало известно, магазины Epic Games Store, Green Man Gaming и ряд других ретейлеров решили присоединиться к Steam касательно вопроса возврата денежных средств покупателям за игру Ghost of Tsushima в тех странах, где недоступна регистрация… источник.