Другие магазины поддержали Steam и возвращают PC-игрокам средства за Ghost of Tsushima – Sony останется без денегКак стало известно, магазины Epic Games Store, Green Man Gaming и ряд других ретейлеров решили присоединиться к Steam касательно вопроса возврата денежных средств покупателям за игру Ghost of Tsushima в тех странах, где недоступна регистрация… источник.
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