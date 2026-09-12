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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции на фоне топливного кризиса

Во Франции призвали отменить антироссийские санкции на фоне топливного кризиса

www.globallookpress.com/Vincent Isore/Keystone Press Agency Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с призывом отменить антироссийские ограничения на фоне топливного кризиса в стране.

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