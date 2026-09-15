Сикорский призвал НАТО провести учения у Калининграда, Песков ответил

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО провести интенсивные учения вблизи Калининградской области.
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