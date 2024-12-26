В Москве ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных

Подготовкой преступлений занимались спецслужбы Украины, сообщили в ведомствеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей.
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