Завершено расследование уголовного дела об участии в террористическом сообществе

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России и ФСИН России завершено расследование уголовного дела в отношении Бориса Абубукарова и Антона Паленко.