44% зумеров и 37% миллениалов не имеют квартиры в собственности

Большинство (65%) россиян в возрасте 18–28 лет живут отдельно от родителей. При этом только 7% зумеров переехали в квартиру, которую купили сами (в ипотеку или за наличные), показало исследование, проведенное девелопером Level Group.
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