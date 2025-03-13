В Пинежском округе неисправный обогреватель спалил квартиру

Возгорание произошло двухквартирном доме в посёлке Сосновка накануне вечером.На момент прибытия пожарных отдельного поста 44-й части Агентства ГПС и ГЗ в трёхкомнатной квартире наблюдалось открытое горение.
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