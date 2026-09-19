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Minnesota's Anti-ICE Relief Fund Shut Down Due To Rampant Fraud

Minnesota's Anti-ICE Relief Fund Shut Down Due To Rampant Fraud

Minnesota's Anti-ICE Relief Fund Shut Down Due To Rampant Fraud Officials in Hennepin County, Minnesota, shut down a $2 million relief fund for businesses claiming to be affected by federal immigration enforcement after officials discovered widespread fraud among applicants, forcing them to end the program.

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