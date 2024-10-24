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В МИД РФ отреагировали на заявления Запада о возможной отправке войск на Украину

В МИД РФ отреагировали на заявления Запада о возможной отправке войск на Украину

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сколько бы на Западе не муссировали слухи о возможной отправке военнослужащих КНДР в зону спецоперации РФ, партнеры украинской стороны не решатся ввести собственные контингенты в Незалежную.

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