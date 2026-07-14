Трамп рассказал о встрече по иранскому вопросу

Трамп: встреча по Ирану прошла 12 июля, были достигнуты договоренности Встреча по ситуации вокруг Ирана состоялась в воскресенье, 12 июля, были достигнуты определенные договоренности, однако Тегеран запросил у Вашингтона поправки, которые сторона США вносить не намерена.