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Трамп рассказал о встрече по иранскому вопросу

Трамп рассказал о встрече по иранскому вопросу

Трамп: встреча по Ирану прошла 12 июля, были достигнуты договоренности Встреча по ситуации вокруг Ирана состоялась в воскресенье, 12 июля, были достигнуты определенные договоренности, однако Тегеран запросил у Вашингтона поправки, которые сторона США вносить не намерена.

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