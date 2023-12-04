Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.
«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Равдин
Канал им. тов. Сталина уже вопиет: ну, сделайте уже меня! Пора уже, назрело и перезрело!
Ответить
13 час.
Авас Анекак
Ответить
11 час.
Геннадий Бережнов
МВФ установил и в Турции собственные правила, но это страна НАТО и нам как то всё равно. Однако мы то столько лет жили по этим условиям и потеряли 300 млрд. долларов, которые передадут Киеву. А ЦБ сегодня работает по Закону написанному США и Ельциным. Что сделано Правительствами за эти годы? Да ничего!
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии