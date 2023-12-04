Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Геннадий Бережнов
    МВФ  установил и в Турции собственные правила, но это страна НАТО и нам как то всё равно. Однако мы то столько лет жи...«Обойдемся без ва...
  • YYYYYYY XXXXXXX
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«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.

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Комментарии
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Андрей Равдин
Канал им. тов. Сталина уже вопиет: ну, сделайте уже меня! Пора уже, назрело и перезрело!
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13 час.
Авас Анекак
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11 час.
Геннадий Бережнов
МВФ  установил и в Турции собственные правила, но это страна НАТО и нам как то всё равно. Однако мы то столько лет жили по этим условиям и потеряли 300 млрд. долларов, которые передадут Киеву. А ЦБ сегодня работает по Закону написанному США и Ельциным. Что сделано Правительствами за эти годы? Да ничего!
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59 мин.

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