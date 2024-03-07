Для кого в США победа Трампа станет трагедией — мнение

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал истерику либеральных американских СМИ, вызванную тем, что экс-президент Дональд Трамп остался единственным кандидатом от республиканцев после убедительной победы на праймериз в «супервторник».