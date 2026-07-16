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Царьград

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Украина планировала взорвать Крымский мост, но вмешалась ФСБ. След ведёт в Финляндию

Украина планировала взорвать Крымский мост, но вмешалась ФСБ. След ведёт в Финляндию

Украина планировала взорвать Крымский мост, но вмешательство ФСБ спутало террористам все карты. Третья попытка обрушить переправу, соединяющую полуостров с материковой частью России, провалился, как и предыдущие два.

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