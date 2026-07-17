Колумбия: По меньшей мере четыре человека были ранены, в том числе один гражданский, после того, как неизвестные напали на военную базу Фуэрса-де-Тареа-Кататумбо в Тибу, департамент Северный Сантандер, с применением взрывчатки ранним утром по местному времени 16 июля.
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