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Контрафронт

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Колумбия: По меньшей мере четыре человека были ранены, в том числе один гражданский, после того, как...

Колумбия: По меньшей мере четыре человека были ранены, в том числе один гражданский, после того, как неизвестные напали на военную базу Фуэрса-де-Тареа-Кататумбо в Тибу, департамент Северный Сантандер, с применением взрывчатки ранним утром по местному времени 16 июля.

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