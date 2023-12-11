МВФ одобрил транш для Украины в размере $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил транш для Украины в размере 900 миллионов долларов – утверждается, что данные финансовые средства будут использованы Киевом для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии