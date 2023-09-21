Хакнем

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Гастарбайтеров смогут жестко наказывать ─ появился “закон о мигрантах”

Гастарбайтеров смогут жестко наказывать ─ появился “закон о мигрантах”

Мы уже не раз писали о непростой ситуации, сложившейся вокруг пребывания гастарбайтеров в России, особенно мигрантов из бывших южных советских республик.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Хакнем&quot;.что то не по-детски перевозбуждён: &quot;появился “закон о мигрантах&quot;Гастарбайтеров смогут жестко наказывать”! Ха ха ха!Где он? По словам анонима по кличке &quot;Хакнем&quot;, Закон,якобы, начал действовать как-то тихо и незаметно, особо не освещаясь СМИ и прошел в принципе незамеченным нашим обществом. Но какие перспективы у россиян! типа,&quot;если раньше собиралась целая комиссия, то теперь этим сможет заняться даже местный полицейский.&quot; Это значит,что он,боясь за свою жизнь ничего подобного делать не будет!И самое  главное.где публикация этого закона на сайте Правительства? Или это вброс от анонима по кличке &quot;Хакнем&quot;?
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