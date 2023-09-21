Гастарбайтеров смогут жестко наказывать ─ появился “закон о мигрантах”

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Хакнем".что то не по-детски перевозбуждён: "появился “закон о мигрантах"Гастарбайтеров смогут жестко наказывать”! Ха ха ха!Где он? По словам анонима по кличке "Хакнем", Закон,якобы, начал действовать как-то тихо и незаметно, особо не освещаясь СМИ и прошел в принципе незамеченным нашим обществом. Но какие перспективы у россиян! типа,"если раньше собиралась целая комиссия, то теперь этим сможет заняться даже местный полицейский." Это значит,что он,боясь за свою жизнь ничего подобного делать не будет!И самое главное.где публикация этого закона на сайте Правительства? Или это вброс от анонима по кличке "Хакнем"?