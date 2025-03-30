Мирошник высказался о системных атаках Украины на журналистов

После атаки украинского БПЛА на съемочную группу ГТРК "Донецк" в Горловке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что охота на журналистов и удары по мирному населению стали рутинной практикой украинских сил.
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