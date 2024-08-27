В Нижегородской области дорожные полицейские призвали пешеходов и водителей «Держать ушки на макушке!»

26 августа 2024 года в рамках информационно-пропагандистского мероприятия «Скоро в школу» сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Перевозский» совместно с воспитанниками детского сада «Солнечный», отрядами ЮИД «Золотая зебра» при МАОУ СШ № 1 г.
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