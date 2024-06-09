"Народные полки в деле": активисты из Патрушей шьют одежду для СВО, которая спасает жизни. Пожалуй, в этой истории, как нигде можно приметить фразу - "Бог отвел".
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"Народные полки в деле": активисты из Патрушей шьют одежду для СВО, которая спасает жизни. Пожалуй, в этой истории, как нигде можно приметить фразу - "Бог отвел".
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