18 августа в Архангельске покажут фильм о женщинах Русского Севера

18 августа в Архангельске пройдёт премьерный показ третьей серии документального цикла «Настоящая».Фильм рассказывает о женщинах Русского Севера — их традициях, современной жизни и связи с культурой своих предков.
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