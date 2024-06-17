Специалисты на неделю ограничили движение в Надыме из-за ремонта водопровода

Жители Надыма не смогут проехать под одной из главных магистралей города без проблем. Из-за ремонта водопровода в районе кольцевой развязки на улице Зверева ограничили движение, сообщили в telegram-канале пресс-службы администрации Надымского района.
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