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Обычная бытовая химия может нанести вред мозгу

Два класса бытовой химии могут представлять опасность для здоровья мозга. Лабораторные тесты показывают, что химические вещества повреждают олигодендроциты, специальные клетки мозга, которые создают защитную изоляцию для нервных клеток.

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