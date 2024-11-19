Как село Мильково на Камчатке на четыре дня превратилось в театральный оазис

Завершился фестиваль «Дальний Восток театральный», на котором собрались любительские коллективы из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Ярославской и Ленинградской областей.
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