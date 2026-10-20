С поддержкой Wi-Fi 7+ и AI Mesh Huawei раскрыла внешний вид роутера Router X2 Pro. Новинка получила корпус в форме книги и будет доступна в трёх цветах: коричневом Earth Brown, белом Oak White и сером Stone Gray.
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