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ЦСКА 5 матчей подряд не побеждает «Ростов» в основное время. 2.20 – ростовчане снова не проиграют

ЦСКА и «Ростов» встретятся в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. Московский клуб не побеждает ростовчан в основное время на протяжении 5 последних официальных матчей.

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