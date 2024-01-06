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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари: «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне, уверен. Почти вся Россия хочет этого»

Ари: «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне, уверен. Почти вся Россия хочет этого»

После 18 туров южане лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка. «Я уверен, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне.

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