Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей

Alex Nемо

Депутат Миронов видимо надеется что российские граждане не сидят в интернете и не читают финансовых новостей и информационных статей от ЦБ России. В противном случае он бы не называл таких смешных цифр как "...более триллиона рублей в год...". Хотя конечно 7,2 триллиона в год (600 миллиардов в месяц) теневых доходов азербайджанских рынков в одной только московской области тоже больше триллиона. 7.2.триллиона из которых не выплачено ни копейки в качестве налогов в России потому что юридические лица, якобы владеющие этими рынками, уже давно ликвидированы. Так что рынки есть, сверхогромные (более 20% от размера российского бюджета на 2024 год) денежные потоки есть, а вот налогов нетути ... А сколько в реальности диаспоры суммарно выводят денежных средств из оборота России, даже ЦБ оценить не в состоянии! P.S. Просто для справки доходы ГАЗПРОМа от экспорта газа и нефти в 2024 году составили всего лишь около 2(!!!) триллионов рублей - в 3 c лишком раза меньше чем украли, по одной только московской области, азербайджанские "бизнесмены". А сколько всего украдено диаспорами?