Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Товарищ служил в Германии. Довольно неплохое отношение с немцами было, хотя подружка его (немка) сама говорила, что в...Надо ли было чехо...
  • ВАЛЕНТИНА
    Вообще-то   всё  странно:  США и ЕС  участники  конфликта , т.е.  фактически  побеждённые,  и  должны  засунуть язык ...Трамп потребовал ...
  • Владимир Никитин
    Если бы Жуков всю Германию освоил, не было бы в политике такого кровавого клоуна, как Шолц! В бою можно брать в плен ...Надо ли было чехо...

Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей

Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей

Цена вопроса Отток денег за рубеж — это серьезная проблема для России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Искандер
Да что ж ты жрёшь, ингерманда московская, что неустанно пердишь-воняешь в инете?
Ответить
17 час.
Елена Захарова
Пока у власти жулики и экономически не грамотные лица, экономика нашей страны будет ухудшаться и страна разваливаться.
Ответить
15 час.
Alex Nемо
Депутат Миронов видимо надеется что российские граждане не сидят в интернете и не читают финансовых новостей и информационных статей от ЦБ России. В противном случае он бы не называл таких смешных цифр как &quot;...более триллиона рублей в год...&quot;. Хотя конечно 7,2 триллиона в год (600 миллиардов в месяц) теневых доходов азербайджанских рынков в одной только московской области тоже больше триллиона. 7.2.триллиона из которых не выплачено ни копейки в качестве налогов в России потому что юридические лица, якобы владеющие этими рынками, уже давно ликвидированы. Так что рынки есть, сверхогромные (более 20% от размера российского  бюджета на 2024 год) денежные потоки есть, а вот налогов нетути  ... А сколько в реальности диаспоры суммарно выводят денежных средств из оборота России, даже ЦБ оценить не в состоянии! P.S. Просто для справки доходы ГАЗПРОМа от экспорта газа и нефти в 2024 году составили всего лишь около 2(!!!) триллионов рублей - в 3 c лишком раза меньше чем украли, по одной только московской области, азербайджанские &quot;бизнесмены&quot;. А сколько всего украдено диаспорами?
Ответить
10 час.
наверх