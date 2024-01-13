ДК «Пролетарка» приглашает жителей Твери на шоу-программу «Километр серпантина, два вагона конфетти!» и концерт

14 января в Твери ОДК «Пролетарка» подготовил два праздничных мероприятия для детей и взрослых – ежегодную шоу-программу «Километр серпантина, два вагона конфетти!» (0+) и концертную программу «Радость Рождества» (0+).
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