Красной икры на Новый год хватит всем – Росрыболовство

Производство красной икры в России в 2024 году обеспечит спрос на нее на Новый год. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.