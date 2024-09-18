Красной икры на Новый год хватит всем – Росрыболовство

Производство красной икры в России в 2024 году обеспечит спрос на нее на Новый год. Об этом в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
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