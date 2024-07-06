Очевидцы засняли подрыв дронами ВСУ нефтебазы в станице Павловской

Вспыхнувший после атаки дронов ВСУ ночной пожар на нефтебазе в станице Павловской попал на видео. Горящий объект засняли издалека, но на опубликованных кадрах можно заметить мощные языки пламени, поднимающиеся в небо, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
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