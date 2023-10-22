В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

Возгорание произошло в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины. Об этом пишет издание «РИАН» со ссылкой на региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии