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В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

Возгорание произошло в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины. Об этом пишет издание «РИАН» со ссылкой на ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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